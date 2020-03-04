Rusya’dan BBC World News’a cezai işlem

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rus yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle BBC World News’a ceza protokolleri düzenledi.

Roskomnadzor basın dairesinden yapılan açıklamada, BBC World News kanalı dâhil olmak üzere BBC’nin Rusya’daki medya kaynakları ile ilgili denetimin tamamlandığı, söz konusu kanala Rus yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza protokolleri düzenlediği kaydedildi.

Açıklamaya göre BBC World News kanalının ‘Çocukların sağlık ve gelişimlerine zarar veren bilgilerden korunması’ adlı federal yasadaki talepleri ihlal ettiği anlaşıldı, Roskomnadzor mevzuatın ‘Medya ürünlerini hazırlama veya yayımlama düzeninin ihlali’ maddesine göre protokol düzenledi. Bu maddenin kapsadığı ihlallere verilen azami ceza 200 bin ruble (yaklaşık 18 bin 500 TL).

İkinci protokol ise Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’na iletilmesi gereken belge nüshalarının teslim sürelerinin ihlali nedeniyle düzenlendi, bu maddeye göre de 20 bin rubleye (1.800 TL) ulaşabilen cezalar verilebiliyor.

Roskomnadzor basın dairesi, protokollerin mahkemeye teslim edildiğini, ilgili duruşmanın 12 Mart’ta yapılacağını belirtti.

İngiltere RT’ye para cezası kesmişti

Roskomnadzor, BBC World News kanalını ve BBC’nin internet kaynaklarını geçen aralıkta denetlemeye başlamıştı. Denetim kararı, İngiltere İletişim Kurumu'nun (Ofcom) Russia Today'e (RT) para cezası kesme kararından sonra alınmıştı.

Ocak aynın başlarında Roskomnadzor, BBC’nin internet kaynaklarında uluslararası terör örgütlerinin direktiflerinin yayınlandığı materyallerin bulunduğunu, ay sonuna doğru ise BBC’nin bir diğer medya kaynağı olan British Television’un da ihlallerine rastlandığını açıklamıştı.