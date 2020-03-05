Rusya'da uluslararası terör örgütüne ait bir hücre ortaya çıkarıldı

FSB bölge idaresinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Tver kentinde üyelerinin militanlara ‘kaynak desteği’ sağlayan uluslararası terör örgütüne ait bir hücrenin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Hücrenin liderinin, Suriye hükümet güçleri ile çatışmalara katılıyordu” ifadelerine yer verildi.

Hücre liderinin gözaltına alınıp alınmadığı belirtilmezken, diğer üyelerinin ise Orta Asya cumhuriyetlerinden birinin vatandaşları olduğu anlaşıldı.

Hücre üyelerinin terör örgütüne katıldıkları ve teröristlerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle haklarında ceza davaları açıldı, aşırıcılık yanlılarının faaliyetlerinden haberdar olup kolluk kuvvetlerine bilgi vermeyen kişiler hakkında da ayrı ceza davası açıldı.

FSB, hücre ile başka kimlerin alakalı olduğunu araştırmaya devam ediyor.