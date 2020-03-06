Puşkov: ABD'nin hesaplarının aksine Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de çözümün ana tarafları olduğu görüldü

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü görüşmesiyle Moskova ve Ankara arasındaki işbirliği hatlarının halen aktif olduğunun görüldüğünü ve Washington'un hesaplarının aksine iki başkentin Suriye'de çözümün ana tarafları olduğunu ifade etti.

İşbirliği hatlarının faal kalmasını zirveden çıkan en önemli sonuç olarak niteleyen Puşkov, "Bu, Rusya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri korumaya gösterdiği ortak ilgiye ve krizin ilişkileri bozmasına izin vermeme arzusuna dayanıyor" dedi.

Rusya'nın temel tutumunun böyle olduğunu ve Erdoğan'ın bu yaklaşıma bağlı kalmasını umduğunu kaydeden Puşkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zira Rusya'yla çatışma, Türk lidere hiçbir şey vermez ve manevra alanını kısıtlar, onu ABD'ye daha bağımlı hale getirir. Dünkü müzakereleri izleyen adım, İdlib'in kaderiyle ilgili 'çok ciddi görüşmeler' olmalı."