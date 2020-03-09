Rusya Enerji Bakanı Novak, petrol piyasasındaki durumu değerlendirdi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol anlaşmasından çekilme senaryosuna önceden hazır olduklarını, piyasadaki mevcut durumun tahminler dahilinde olduğunu belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin liderliğindeki hükümet toplantısında konuşan Novak, “Petrol üretimini kısıtlama anlaşmasından çekilme senaryosu üzerinde çalışmalar yapılmıştı ve petrol piyasasındaki mevcut durum, tahminlerimiz dahilinde kalıyor” dedi.

Novak, “Rus petrol sektörü, herhangi bir öngörülebilir fiyat seviyesinde rekabet gücünü ve piyasadaki payını korumak için kaliteli kaynak potansiyeline ve yeterli finansal güce sahip” ifadesini kullandı.

‘Biz anlaşmayı uzatmayı teklif ettik, OPEC kabul etmedi’

Novak ayrıca OPEC+ ile yapılan görüşmeleri ve görüşmeden çıkan sonucu anlattı.

Rus bakan, “Rusya tarafı, koronavirüsün küresel ekonomi ve petrol talebine olan etkisini daha iyi anlayabilmek için anlaşmanın mevcut koşullarda en az ikinci çeyreğin sonuna kadar uzatılmasını teklif etti. Buna rağmen OPEC partnerleri petrol üretimini artırma ve piyasadaki pay için mücadele kararı aldı” diye açıkladı.

Novak, 6 Mart günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan OPEC+ enerji bakanları görüşmesinde, OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına yönelik mevcut anlaşmayı uzatma kararının alınmadığını da sözlerine ekledi.