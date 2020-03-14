Rusya, AB ülkeleriyle uçuşları sınırlandırıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, AB ülkeleri ve tersi yöndeki tarifeli uçuşlar ile Rus vatandaşlarını ülkeye taçıyacak charter seferlerinin uygulamanın dışında turulacağı ve bu seferlerin Şeremetovo Havaalanı F Terminali’nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Devlet güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve Rusya’da yeni tür koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi amacıyla, 16 Mart 2020 saat 00:00’dan itibaren Rusya Federasyonu’ndan AB ülkeleri ve tersi yöndeki yolcu uçakları seferleri geçici olarak sınırlandırılılacaktır."
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