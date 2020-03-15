Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 63’e yükseldi

Rusya’da son 24 saatte 4 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğu belirtildi. Böylelikle toplam koronavirüs vaka sayısı 63’e yükselmiş oldu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, vakaların 3’ünün Moskova Bölgesi’nde, birinin de Tümen bölgesinde görüldüğü ifade edildi.

Enfekte olan 4 hastanın son iki hafta içinde İtalya, Fransa, İspanya ve İşviçre’yi ziyaret ettiği bildirildi.

Tüm hastalar özel odalara yerleştirildi, onlarla temas edenler muayene ediliyor.

Böylece Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 59’dan 63’e yükseldi. Hastaların 60’ı Rusya, ikisi Çin ve biri İtalya vatandaşı.