Rusya’da yurt dışından gelenlere 2 haftalık karantina zorunluluğu

Rusya’ya yurt dışından gelen herkes 2 haftalık karantinaya alınacak. Bu tedbir, tatilden dönen Rus vatandaşları için de geçerli olacak.

Ayrıca Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Rus vatandaşlara, daha sonra evlerine dönmeye engel olacak yurt dışı seyahatlerinden kaçınmalarını tavsiye etti.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı en son 147 olarak duyulmuştu.