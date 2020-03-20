Rus elçi Yerhov'dan Türkiye'ye gelmeyi planlayan vatandaşlarına uyarı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk hükümetinin yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ciddi önlemler aldığını ancak her şeye rağmen turistler için önemli riskler bulunduğunu belirtti.

Rus basınına demeç veren Büyükelçi Yerhov, Türkiye'ye gelmeyi planlayan Ruslara koronavirüs salgını nedeniyle birtakım uyarılarda bulundu.

Yerhov, "Türk hükümeti, enfeksiyonun yayılmasına karşı en ciddi tedbirleri alıyor ve genel itibarıyla durumu kontrol altında tutuyor. Türkiye henüz sınırların kapatılması gibi olağanüstü önlemler almadı, uçaklar seferlerine devam ediyor ancak sefer sayıları azaltılıyor ve bazı firmalar Rusya'ya uçuşları durdurdu" dedi.

Ankara'nın önlemleri sıkılaştırması halinde Türkiye'de bulunan Rusların Rusya'ya uçma imkanı bulunmayabileceğini kaydeden Yerhov, "Elbette bu durumda yabancı diplomatik temsilcilikler gereken yardımı sağlayacak ancak yalnızca makul yardım sunulacağının altını çizmek istiyorum. Bu nedenle, Türkiye'de bulunanlar veya buraya gelecek olanlar, özellikle de çocuklu kişiler, bu riski alıp almayacaklarına kendileri karar vermeli. Türk hükümetinin her türlü tedbiri alması ihtimal dahilinde" uyarısında bulundu.

"Türkiye'ye gelmeyi planlayan vatandaşlarımıza seyahatin avantaj ve dezavantajlarını titizlikle tartmalarını, tatil yerine karantinaya girme, sınır dışı edilme veya ülkelerine dönme imkanı olmadan uzun süre burada kalma da dahil olmak üzere tüm potansiyel risklerin bilincinde olmalarını tavsiye ediyoruz" diye devam eden Yerhov, söz konusu risklerin gerçekleşmeyeceğinin garantisini hiç kimsenin veremeyeceğini vurguladı.