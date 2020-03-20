Rusya'da 54 yeni vaka tespit edildi, toplam sayı 253 oldu

Rusya’nın koronavirüsle ilgili durumu gözlem merkezinden yapılan açıklamaya göre Moskova'da 33, Yakutistan'da 6, St. Petersburg ve Samara'da 4'er, Kirov ve Novosibirsk'te 2'şer, Podmoskovye, Ulyanovsk ve Tümen bölgelerinde 1'er yeni vaka tespit edildi.

Böylece Rusya'da Kovid-19'a yakalanan kişilerin toplam sayısı 253'e yükseldi.

Hastaların son 2 hafta içinde yurt dışından geldikleri belirlenirken, tanı koyulan tüm kişiler hastaneye kaldırıldı.

Rus uzmanlar, tanı koyulan kişilerin Rusya'ya döndükten sonra kimlerle temas ettiğini de belirledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili her türlü senaryoya hazır olunması gerektiğini belirtmişti.