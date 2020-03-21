Koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak, Rusya’daki yabancılar vize sürelerini uzatabilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, koronavirüsle ilgili durum nedeniyle ülkedeki yabancılar vizelerini ziyaret sebebi fark etmeksizin uzatabilecek.

Vize muafiyeti olan yabancılar ise ülkede kalma sürelerini uzatma imkanına sahip olacak.

Yabancıların vizelerini uzatmak için Rusya İçişleri Bakanlığı’nın herhangi bir ofisine başvurmaları gerekiyor.

Çalışma izni başvurularının alınmaya devam edileceği de verilen bilgiler arasında.