Moskova Belediyesi'nden evde kalan yaşlılara ve kronik hastalara 4 bin rublelik destek

26 Mart - 14 Nisan tarihlerinde 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar için evde kalma zorunluluğu getirileceğini belirten Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bu iki gruptaki kişilere bir kereye mahsus 4 bin ruble (51 dolar) verileceğini ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirleri açıklayan Sobyanin, 26 Mart - 14 Nisan tarihlerinde 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar için sosyal izolasyon zorunluluğu uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu iki gruptaki kişilere "Eğer çalışıyorsanız, işe gitmemenizi rica ediyorum. İşletmeler, şirketler, kamu kurum ve kuruluşları için hayati öneme sahip pozisyonlarda bulunan kişiler bu izolasyon uygulanmasında istisna olacak" sözleriyle seslenen Sobyanin, işverenlere de yaşlı çalışanlara ve kronik hastalığı bulunan çalışanlara uzaktan çalışma olanağı sağlama, ücretli izin çıkarma veya hastalık izni verme çağrısı yaptı.

Bu iki gruptaki kişilere bir kereye mahsus 4 bin ruble (51 dolar) verileceğini kaydeden Sobyanin, 2 bin rublenin avans olarak, geri kalan 2 bin rublenin ise koşulun yerine getirilmesi halinde ödeneceğinin altını çizdi.

Operatör firmaların belirtilen tarihlerde evde kalan yaşlıların ve kronik hastaların telefon ve internet kullanımını yetersiz bakiye durumunda dahi kısıtlamayacağını söyleyen Sobyanin, elektrik, su, doğalgaz gibi kamusal hizmetlerin geciken ödemeleri için ceza kesilmeyeceğini de vurguladı.