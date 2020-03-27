Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4'e yükseldi

Ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısı 4’e yükseldi.

Moskova Koronavirüs Önleme ve Mücadele Karargahı’ndan yapılan açıklamada, “56 yaşındaki hastanın, geçirdiği kanser sonrası akciğerin bir tarafı yoktu. Hastaneye getirildiğinde akciğerinin sol tarafında zatürre doğrulanmıştı. Hasta, solunum ve kardiyovasküler dahil olmak üzere çoklu organ yetmezliği belirtileri artarak hayatını kaybetti” dendi.

Karargah, kronik hastalıkları olan kişilerin kendilerini izole ederek evlerinden çıkmamalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Rusya’da Kovid-19 vaka sayısının bugün 1036’a yükseldiği bildirilmişti.