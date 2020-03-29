Türkiye'den Rusya'ya dönen kadına koronavirüs tanısı koyuldu

Rusya'nın Ryazan Bölgesi'nde Türkiye'den dönen bir kadına yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ryazan Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bölgede üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi.

Bölgedeki üçüncü vakanın Türkiye'den dönen bir kadında görüldüğü, kadının temas kurduğu tüm kişilerin belirlenip virüsün yayılmasının önlenmesi için gereken tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Koronavirüse yakalanan kadının Semaşko Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu da bildirildi.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte Türkiye'den dönen Kirov sakini bir kadının testi de pozitif çıkmıştı.