Rusya Başbakanı Mişustin: Maliye Bakanlığı koronavirüsün yayılmasına karşı konulması için 1.4 trilyon ruble ayırdı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Maliye Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılması ile mücadele kapsamındaki önlemlerin uygulanması için 1.4 trilyon ruble ayırdığını belirtti.

Mişustin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla hükümet üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Maliye Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılması ile mücadele kapsamındaki önlemlerin uygulanması için 1.4 trilyon ruble (yaklaşık 119 milyar TL) ayırdığını ifade etti.

Mişustin, “Maliye Bakanlığı, koronavirüs enfeksiyonunun yayılması ile mücadele ve kriz karşıtı önlemlerin uygulanması için 1.4 trilyon ruble rezerve etti” diye konuştu.

Başbakan Mişustin, ‘hükümet tarafından yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılması ile ilgili sonuçların aşılmasına yönelik ikinci bir önlem paketinin hazırlandığını’ sözlerine ekledi.