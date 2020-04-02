Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu: Rusya'da koronavirüsün yayılma hızı düşük seviyede

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da yeni tip koronavirüsün yayılma hızının yüksek seviyelerde olmadığını söyledi.

Büyüme oranının son birkaç günde 1.2 seviyesinde seyrettiğini belirten Popova, "Durumun olumsuz yönde geliştiği bir dizi ülkeyi görüyoruz, çok hızlı bir bir büyüme var. Rusya Federasyonu'nda bugün büyüme patlaması gözlenmiyor, son birkaç gündür büyüme oranını 1.2 düzeyinde tutuyoruz. Bunun için bir dizi önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, son 24 saatte kaydedilen vaka hareketlerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 440 artarak 2 bin 777 oldu.