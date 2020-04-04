Rusya: Koronavirüsle mücadele kapsamında gönderilen ilk yardım uçağı Sırbistan'a ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Öncü Rus askeri uzman grubunun ve epidemiyolojik tanı ve dezenfeksiyon ekipmanının bulunduğu Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait ilk İl-76 askeri kargo uçağı, başkent Belgrad'ın 20 kilometre kuzeybatısındaki Bataynitsa üssüne indi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Rus askeri doktor ve virüs bilimci ekibinin görev yapacağı bölgelerin Sırp tarafıyla kararlaştırılmasının ardından Rusya'nın Kovid-19'la mücadelede Sırbistan'a yardım sunmaya başlayacağını kaydetti.

On behalf of the Supreme Commander-in-Chief of Russian Armed Forces Vladimir Putin, Defence Minister, General of the Army Sergei Shoigu ordered to create the aviation group for operational delivery of Russian military specialists to support Serbia in the fight against coronavirus pic.twitter.com/SfkEVrP6FA — Минобороны России (@mod_russia) April 3, 2020

Rusya Savunma Bakanlığı, Sırbistan'a 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri uzman ve 16 teknik cihaz gönderileceğini duyurmuştu.