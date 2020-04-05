Moskova yakınlarındaki binada gaz patlaması: 3 ölü

Orehovo-Zuyevo kasabasında 80 dairenin bulunduğu bir binada, yeni koronavirüsün yayılmasının önünü kesmek için uygulanan genel karantina döneminde bir gaz patlaması yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, binada yaşanan patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre patlama, beş katlı binanın üçüncü katında meydana geldi.

Orehovo-Zuyevo kasabası, Moskova’nın 85 kilometre doğusunda yer alıyor.

Binalarda gaz patlamaları, Rusya’dan nadiren gelen haberler değil. Bunun sebebi, çoğu Sovyetler döneminde inşa edilen bu binaların bir kısmının elden geçmemiş olması. Eski binaların yenilenmesi süreci devam ediyor.