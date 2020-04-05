Kremlin: Putin en az bir hafta daha uzaktan çalışacak

Rusya lideri Vladimir Putin’in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en az bir hafta daha uzaktan çalışacağı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı, bir haftadır tüm görüşmelerini video-konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan bir programda, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir haftadır uzaktan çalışıyor. Bir hafta daha uzaktan çalışacağını söyleyecek kadar ileri gidebilirim, hatta belki biraz daha fazla” açıklamasını yaptı.

Moskova yakınlarında koronavirüs pozitif hastaların tedavi edildiği hastanenin başhekiminin, Rusya lideriyle görüşmesinden kısa bir süre sonra test sonucunun pozitif çıkmasına ilişkin soru karşısında ise, Kremlin Sözcüsü şunları söyledi: “Söz konusu olay, alınmış olan bütün önlemlere karşın, en iyisinin ve en verimlisinin, fiziksel teması kesmek olduğunu gösterdi, ki Devlet Başkanı’nın yaptığı da bu.”

Hem Rusya lideri hem de Kremlin’de beraber çalıştığı kişilere düzenli olarak koronavirüs testi yapıldığını kaydeden Peskov, “Yani yapılması gereken her şey yapılıyor. Ancak yine de en verimli olan, uzaktan çalışmak” diye ekledi.

Rusya’da koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı son olarak 5389 olarak açıklandı. Bu vakaların sayısının bir önceki güne göre neredeyse 700 kişi arttığını gösteriyor.