Moskova’da 'evde koronavirüs testi' uygulaması başlıyor

Rusya’nın halk sağlığı ajansı Rospotrebnadzor, başkent Moskova’da ücretli koronavirüs testi hizmetini başlatıyor. İsteyen herkes, laboratuvara gitmelerine gerek kalmadan evlerinde test için örnek verebilecek. Sonuç da kendilerine e-posta olarak iletilecek.

Rospotrebnadzor, bugün itibarıyla kendi laboratuvarlarında temassız bir biçimde koronavirüs testi yapılabileceği açıklamasını yaptı. Açıklamada, isteyenlerin bu testi ücret karşılığında evlerinde yaptırabileceği belirtiliyor. Test yaptırmak isteyenlerde doktor tavsiyesi şartı da aranmayacak.

Rus halk sağlığı ajansından yapılan açıklamaya göre evde koronavirüs testi yaptırmak isteyenler randevu alacaklar. Evlerine gelen sağlık çalışanı, test yaptırmak isteyen kişiyi burun ve boğazından sürüntü yöntemiyle örnek alması için yönlendirilecek. Daha sonra örneğin bulunduğu çubuğu tüpe koyup laboratuvara götürecek. Yani test yaptırmak isteyen kişi ile sağlık çalışanı arasında herhangi bir temas olmayacak.

Testin sonucu ise bir ya da iki gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecek.

Söz konusu yöntemin şu an için sadece başkent Moskova ve çevresinde uygulamaya alınacağı belirtiliyor. Ancak Rusya’da daha önce birçok özel laboratuvar, çeşitli kentlerde ücretli test uygulamasını başlatmıştı.

Rusya’da koronavirüs salgınının merkezi, başkent Moskova. Yeni vakaların çoğunluğunun da başkentte tespit edildiği kaydediliyor. Moskova’da şimdiye dek koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 591. Bu kişilerin neredeyse yüzde 85’inin 65 yaşın altında olduğu belirtiliyor.

Moskova’da mart sonundan beri halktan kendilerini evlerinde karantina altına almaları ve çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Kent sakinlerinin iş yerlerine gitmelerine, evlerine en yakın mesafede olan market ve eczanelerden alışveriş yapmalarına, evcil hayvanlarını -evleri çevresindeki yüz metrelik alandan uzaklaşmadan- gezdirmelerine ve çöplerini atmak için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.