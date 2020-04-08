Rusya'da uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili bir iyi bir de kötü senaryo

Moskova'daki Şeremetovo Havalimanı'nın eş sahibi Aleksandr Ponomarenko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle durdurulan uluslararası uçak seferlerinin başlamasıyla ilgili iki senaryo üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Forbes'a verdiği demeçte uluslararası uçak seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin öngörülerini paylaşan Ponomarenko, Kovid-19 pandemisinin gelişimi hakkında iyimser ve kötümser olmak üzere iki senaryo hazırladıklarını ifade etti.

Ponomarenko, "İyimser senaryo, uluslararası uçuşların temmuzdan itibaren başlamasını ve yolcu akışının yıl sonuna kadar kademeli olarak yeniden sağlanmasını öngörüyor" dedi.

Kötü senaryoyu ise 'zor ihtimal' olarak niteleyen Ponomarenko, bu senaryoya göre yolcu akışının 2021 ortasında yeniden sağlanmasının beklendiğini ve bu durumda havalimanı personelini azaltma riskinin doğacağını kaydetti.http://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/20200408/1041778264.html

İkinci senaryonun gerçekleşmesi halinde havalimanı yönetiminin masrafları kısarak personel sayısını azami ölçüde koruma niyetinde olduğunu belirten Ponomarenko, "Şimdilik sadece bu senaryoya göre hesaplamalar yapıyoruz. Bu senaryonun yaşanması durumunda işimizin kolay olmayacağı açık" diye ekledi.