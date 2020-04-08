Peskov: Koronavirüs nedeniyle ABD’deki hapishanelerdeki Rusya vatandaşları için endişeliyiz

Gazetecilere konuşan Peskov’a, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin Washington’a, hapishanelerdeki Rusya vatandaşlarını serbest bırakmaları konusunda yaptığı başvuru hatırlatıldı.

Peskov, “ABD’deki hapishanelerdeki vatandaşlarımıza gelince, orada koronavirüs vakaları tespit edildiğine dair verilerimiz var. Elbette vatandaşlarımızın sağlığı konusunda endişe duyuyoruz” dedi.

Peskov, Washington’a Rusya vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu insani bir anlayışla değerlendirmeleri yönünde bir talepte gerçekten de bulunulduğunu ifade etti.