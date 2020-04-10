Putin, Suudi Veliaht Prens ile görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, petrol üretim hacimlerinin düşürülmesi için OPEC+ kapsamında yapılan görüşmelerin değerlendirildiği belirtildi.
Görüşmede, bu konuda Rus-Suudi temaslarını sürdürme kararı alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, petrol üretim hacimlerinin düşürülmesi için OPEC+ kapsamında yapılan görüşmelerin değerlendirildiği belirtildi.
Görüşmede, bu konuda Rus-Suudi temaslarını sürdürme kararı alındı.
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