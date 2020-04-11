Rus polisi Moskova'nın tüm girişlerinde nöbet tutuyor

Moskova’da polis devriyelerinin sayısının arttırıldığı, trafik polislerinin ise başkentin tüm girişlerinde nöbet tutarak, sürücülerden giriş nedenleri ile ilgili bilgi aldıkları belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Genel İdaresi’nden yapılan açıklamada, başkent cadde ve sokaklarındaki polis devriyelerinin sayısının arttırıldığı, Devlet Trafik Müfettişliği’nde görevli trafik polislerinin ise başkentin tüm girişlerinde nöbet tutarak, sürücülerin kente giriş nedenlerini netleştirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, "Şu anda polis çalışanları gece gündüz başkentin tüm bölgelerinde devriyelere devam ediyor. Ayrıca kentin tüm girişlerinde Trafik Müfettişliği’ne bağlı ekipler çalışıyor, bu kişiler trafiği denetliyor, vatandaşların başkente giriş nedenlerini netleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

Kurumun ayrıca vatandaşları sorumluluğun farkında olmaya, izolasyon düzenine ve diğer kısıtlamalara uymaya çağırdığı ifade edilen açıklamada, "Kesin gereklilik olmadan evinizden ayrılmamaya çalışın, zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçin ve mümkün olduğunca sosyal çevrenizi en aza düşürün" denildi.