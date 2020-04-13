Yeni T-90M Prorıv tankları Rus ordusunda göreve başladı

Batı Askeri Bölgesi'nin açıklamasında sözlerine yer verilen Rusya Birinci Muhafız Tank Ordusu Komutanı Tümgeneral Sergey Kisel, T-90M Prorıv tanklarının Rusya'nın 5 bölgesini kapsayan Batı Askeri Bölgesi'na bağlı Birinci Muhafız Tank Ordusu'na teslimatının bu ay gerçekleştirildiğini belirtti.

Kisel, Birinci Muhafız Tank Ordusu'nda yeni tanklar üzerinde tank sürme, ateş açma ve muharebe yürütme konularında eğitimler yapıldığının altını çizdi.

Yeni T-90M

T-90 tankının platformunun modernize edilmiş versiyonu olan T-90M, 2015-2018 yılarında geliştirilmişti.

Şubatta Rus silah üreticisi Uralvagonzavod'dan yapılan açıklamada T-90M tankının devlet testlerini başarıyla geçtiği belirtilmişti.

T-90M’de modernize edilmiş atış kontrol sistemi ve daha modern doldurma sistemi ile donatılan yeni kule modülü dikkat çekiyor, 125 mm’lik düz namlulu topun yanı sıra modülde 7.62’lik PKTM makineli tüfek ve NSV-12.7 ağır makineli tüfek yer alıyor.

Tankın haberleşme sistemleri, motorları, doldurma mekanizması, atış kontrol sistemi ve tüm yazılımları tamamen yenilendi, araca çok kanallı panoramik termal nişangah sistemi takıldı.