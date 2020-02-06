Rusya’nın yeni T-90M tankı neler yapabiliyor?

Rus silah üreticisi Uralvagonzavod’un açıklamasına göre T-90M tankı, devlet testlerini başarıyla geçti. Otomatik atış kontrol sistemi ‘Kalina’ ve 125 mm’lik düz namlulu topa sahip olan tankın, karşı tarafın ateşinden korunması içinse kafes kalkan ve ‘Relikt’ dinamik koruma sistemi ile donatıldı.

Yeni T-90M

T-90 tankının platformunun modernize edilmiş versiyonu olan T-90M, 2015-2018 yılarında geliştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Şevçenko’nun daha 2017’de yaptığı açıklamada tankın modernizasyonu sırasında Rus askerlerin Suriye’de edindikleri deneyimler dikkate alındı.

T-90M’de modernize edilmiş atış kontrol sistemi ve daha modern doldurma sistemi ile donatılan yeni kule modülü dikkat çekiyor, 125 mm’lik düz namlulu topun yanı sıra modülde 7.62’lik PKTM makineli tüfek ve NSV-12.7 ağır makineli tüfek yer alıyor.

Tankın haberleşme sistemleri, motorları, doldurma mekanizması, atış kontrol sistemi ve tüm yazılımları tamamen yenilendi, araca çok kanallı panoramik termal nişangah sistemi takıldı.

Mürettebatın güvenlik seviyesi önemli ölçüde arttırıldı, içi özel malzeme ile kaplandı

Yeni tankın yenilenen yapısı sayesinde mürettebatın güvenlik seviyesi de önemli ölçüde arttırıldı. T-90’ın içindeki bölmeler aramid iplik bazında yapılan süper dayanıklı kumaştan parça tesiri önleyici malzeme ile kaplandı.

T-90M’in alın kısmının, günümüzde kullanılan her türlü mühimmatın doğrudan isabetine karşı dayanıklı olmakla birlikte tasarımcılar, tankın radarlara görünürlüğünü baz versiyonuna göre birkaç kat azaltmayı başardı.

Grup içi komut sistemi ile donatılmış olması

T-90M’in özelliklerinden biri de, çatışma sırasında tankın komut, bilgilerine ve iletişim ağına entegre edilmiş olarak hareket etmesine imkan veren grup içi komut sistemi ile donatılmış olması.

Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, Russia Today’e (RT) demecinde T-90 platformunun 1989’da, birkaç kez modernizasyonu geçiren T-72B tankının bazında geliştirildiğini hatırlattı.

Murahovskiy, “T-90M modern muharebe koşullarına uygun ve özelliklerin tümü bakımından yurtdışında üretilen araçları geride bırakır, zira koruma, ateş gücü, hareketlilik, komut kontrol edilebilirliği gibi parametrelerin tümü yenilenmiş durumda” diye konuştu.

T-90 dünyanın en çok satılan tankı

T-90M Prorıv tankının geliştirildiği T-90 platformu halen dünyanın en çok satılan tankı olma statüsünü koruyor. T-90’ların başlıca operatörlerinden biri ise Hindistan oldu. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) verilerine göre Hindistan ordusunda T-90’ın ihracata yönelik versiyonu olan T-90S tankından binden fazla araç bulunuyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya ve Hindistan’ın T-90S tanklarının lisanslı üretim programının 2028’e kadar uzatılması için anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

T-90’ın büyük başarısı çok güvenilir ve yurtdışındaki muadillerine göre daha üstün olmasından kaynaklanıyor

RT’ye konuşan Rus askeri uzman Yuriy Knutov, T-90 platformunun büyük başarısının çok güvenilir ve yurtdışındaki muadillerine göre daha üstün olmasından kaynaklandığını belirtti.

Knutov, “Karşılaştırma için örnek vereyim. ABD yapımı Abrams tankları çok iyi tanıtıldı, ancak savaş sırasında yanıyorlar ve bazı durumlarda hafif silahlarla dahi devre dışı bırakılabiliyorlar. Alman Leopard tankının da birçok iyi vasfı bulunuyor, ancak modern silahlara karşı koruma seviyesi düşük kalıyor” diye konuştu.

Fransız yapımı Leclerc tankının otomasyon ve elektronik donanımları bakımından T-90’ı geride bıraktığını söyleyen Knutov, fakat bu tankın maliyetinin çok daha yüksek olduğuna vurgu yaptı:

‘Bugünün ve yarının en iyi niteliklerini ortaya koyuyor’

“Rus tankı bugünün ve yarının aracı, zira modernizasyona yönelik büyük bir yatırım yapıldı. Rusya her an aktif koruma sistemini, üzerinde çalışarak daha da geliştirebilir. T-90M fiyat ve kaliteyi en iyi oranda buluşturan araç olup aynı zamanda bugünün ve yarının en iyi niteliklerini ortaya koyuyor.”

T-90M’in modern çatışma alanında en korumalı tank olabileceğini söyleyen Murahovskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saldırıda tanklar başlıca vurucu kuvvettir; diğer birlikler ve silahlar ile birlikte düşmanın yoğun savunmasını kırıyor. Bugün, T-90M gibi bir araç, savaş alanının en korumalı ve atış gücü bakımından en güçlü olanıdır.”