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06:23 14 Nisan 2020
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    Rusya, Viyana'nın Nazilerden kurtarılışına ışık tutan arşiv belgelerini yayınladı

    © Sputnik / Семен Раскин
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202004141041821446-rusya-viyananin-nazilerden-kurtarilisina-isik-tutan-arsiv-belgelerini-yayinladi/

    Rusya Savunma Bakanlığı, Viyana’nın Nazilerden kurtarılışının 75. yıldönümü dolayısıyla arşivindeki bir dizi gizli belgeyi yayınladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Viyana’nın Nazilerden kurtarılışının 75. yıldönümü dolayısıyla arşivdeki bir dizi gizli belgenin kurumun internet sitesinde yayınladığı belirtildi.

    Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde, Kızıl Ordu birliklerinin Avusturya’nın başkenti Viyana’yı Nazilerden kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla, bakanlığın merkez arşivinden gizliliği kaldırılan eşsiz belgelere dayanan ‘Viyana Zafer Valsı’ adlı yeni bir tarih bölümü sunuldu" ifadelerine yer verildi.

    Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, daha önce gün yüzüne çıkmayan muharebe ve cephe durum raporları, Sovyet ordusunun ilerleyişinin şemaları ve raporları, ödül belgeleri, Başkomutanın emirleri, gazilerin anıları ve fotoğraflar gibi eşsiz belgeleri inceleme imkânı bulmuş olacak.

    Çarpışmaların son gününden çarpıcı ayrıntılar Sovyet ordusunun harekat defterinde

    Diğer belgelerin yanı sıra yayınlanan Sovyet 3. Ukrayna Cephesi’ne ait 4. Muhafız Ordusu'nun Nisan 1945 askeri harekât defterine göre, 'ordu birlikleri, düşmanları bozguna uğratarak Viyana'nın doğu kesiminde 137 mahalleyi, Tuna üzerinde bir köprüyü, kuzey ve kuzeybatı tren garlarını işgal etti, saat 14.00 itibarıyla düşman kentten tamamen püskürtüldü ve sınırları içindeki savaş eylemleri sona erdi.'

    Bakanlık, "Bu tarihi belgenin gösterdiği üzere Avusturya’nın başkenti için meydana gelen çatışmaların son gününde Sovyet ordusu tarafından düşmanın 400’e yakın subay ve askeri yok edildi, 570 kişi ise esir alındı. 14 tank, 58 top, 52 makineli tüfek, 820 piyade tüfeği, 116 motosiklet, 347 otomobil, 19 lokomotif, 1211 vagon, ayrıca bir fabrika ve muhtelif malzemelerin bulunduğu 14 depo ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

    Sovyet askerleri cesur ve kararlı davranışlar sergiledi

    Açıklamada ayrıca Viyana’nın kurtarılmasını hedefleyen çatışmalara katılan Sovyet askerlerin cesur ve kararlı davrandıkları belirtilerek Sovyet 3. Ukrayna Cephesi’nin 20 Nisan 1945 tarihli raporlarında buna ilişkin birçok örneğin yer aldığı vurgulandı.

    Viyana’nın faşistlerden kurtarılışı ile ilgili gizli belgelerin yayınlanması, Rusya Savunma Bakanlığı’nın tarihi gerçeklerin korunmasına, tarihin çarptırılmasına, ayrıca Birinci ve İkinci dünya savaşlarının sonuçlarını yeniden değerlendirme girişimlerine karşı koymaya yönelik eylemlerinin devamı niteliğini taşıyor.

    Etiketler:
    Avusturya, Kızıl Ordu, gizli belgeler, SSCB, işgal, Naziler, Viyana, Rusya Savunma Bakanlığı
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