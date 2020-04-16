Kremlin: Gerekirse Rusya ABD’nin solunum cihazı yardımını kabul eder

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gereklilik oluşması durumunda Rusya’nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında suni solunum cihazları tedarik etmeye hazır olan ABD’nin bu teklifinden yararlanacağını belirtti.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Peskov, gereklilik oluşması durumunda Rusya’nın Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında suni solunum cihazları tedarik etmeye hazır olan ABD’nin bu teklifinden yararlanacağını ifade etti.

Peskov, “Gereklilik halinde Rusya elbette bu nazik tekliften yararlanacak” diye konuştu.

'Moskova ABD'nin teklifini çok olumlu karşıladı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘pandeminin ya da pandemi tehdidinin (ülkelerin) vatandaşlarını ve sağlıklarını korumak için birbirlerine yardım etmesi ve mevcut tüm imkanları kullanması gerektiğinin tam zamanı’ olduğu yönündeki düşüncesini hatırlatan Peskov, Moskova’nın ABD’nin teklifini ‘çok olumlu’ karşıladığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yardım olarak Rusya’ya suni solunum cihazları temin etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

İlk yardım elini Rusya uzatmıştı

Daha önce Rusya, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yardım olarak ABD’ye bir uçak dolusu sağlık gereçleri tedarik etmişti. Trump o zamanki yardımı Rusya’nın son derece nazik bir jesti olarak gördüğünü belirtmişti.

Peskov, ‘ABD Başkanı’nın bu yakınlarda gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında Putin’e’ Rusya’ya yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

“ABD ‘vantilatörlerin’ kapsamlı üretimine ancak hız verildiği bir dönemdeydi ve sanayi sektörleri bu alanda henüz ivme kazanmamıştı. Rusya tam da o sırada bu yardımı yaptı” diyen Peskov, şimdiyse Amerikan sanayiinin aşamalar halinde üretime ivme kazandırdığını, Başkan Trump’ın bunu telefon görüşmesi sırasında söylediğini’ belirtti.

Rusya’da 3448 yeni koronavirüs vakası

Öte yandan, Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vakaları 3448 arttı, vaka sayısı 27 bin 938’e yükseldi. Salgın ülkede 34 can daha aldı.

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da etkisini sürdürmeye devam ederken, gün içinde 84 bölgede 3448 yeni hasta tespit edildi.

Yeni hastaların 1370’ü başkent Moskova’da, 467’si Moskova bölgesinde, 154’ü St. Petersburg’da kaydedildi. 34 kişi daha hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar 232 kayıp yaşandı, 2304 kişi ise iyileşti.