Putin ile Şi, koronavirüsle mücadele kapsamındaki işbirliğini pekiştirmekte kararlı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre pandeminin durumu hakkında kapsamlı görüş alışverişi yapan liderler, bu küresel tehditle mücadelede sunulan karşılıklı desteğin Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın önemli bir kanıtı daha olduğunun altını çizdi.

Putin ve Şi, uzman değişimi, tıbbi ekipman, ilaç ve koruma araçları tedariki yoluyla bu alandaki işbirliğini güçlendirmeye devam etme eğiliminde olduklarını vurguladı.

Çin'in salgını kontrol altına almayı sağlayan tutarlı ve etkili eylemlerini takdir eden Putin, uluslararası kamuoyunun salgın hakkında zamanında bilgilendirilmediğine dair Çin'e yöneltilen suçlamaların yapıcılıktan uzak olduğunu kaydetti.

Putin ve Şi, yakın işbirliğine devam ederek pandemi kaynaklı tehditleri başarıyla ortadan kaldıracaklarından emin olduklarını belirtti.