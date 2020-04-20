Putin: SSCB'nin canlanmasından korkulmasına rağmen eski Sovyet ülkelerinin ortak çabaları herkese yarar sağlıyor

Rusya lideri Vladimir Putin, geçmişin fobilerine ve SSCB'nin olası canlanmasından korkulmasına rağmen eski Sovyet ülkelerinin ortak adımlarının herkes için faydalı olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1 kanalında yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Rus lider, geçmişin fobilerine ve SSCB'nin olası canlanmasından korkulmasına rağmen eski Sovyet ülkelerinin ortak adımlarının herkes için avantajlı olduğunu ifade etti.

Daha geçen ekimde yapılmasına rağmen bugün ilk kez yayınlandığı belirtilen röportajda konuşan Putin, “Bu avantajları sürecin tüm katılımcıları hissediyor ve biz, bu avantajları hissederek yeni adımlar atıyoruz ve ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski SSCB cumhuriyetlerinin birleşme yoluyla rekabet edebilirlik seviyelerini yükseltmelerinin doğal olduğunu söyleyen Putin, ayrıca tüm bu ülkelerin halkının Rusça konuştuklarını vurguladı ve ülkelerde ortak bir altyapının varlığına dikkat çekerek, ekledi:

“Bu, entegrasyonun başka bir muazzam avantajı.”

‘Batılı meslektaşların’ Avrasya Ekonomik Birliği ile diyaloğa karşı gelmelerini rekabet korkusu ile açıklayan Putin, bunun askeri ya da siyasi değil, ekonomik birlik olduğunun altını çizdi.

Rus lider, “Fakat biz bunu istiyoruz, zira bu halkımızın refahını artırmanın bir yolu” ifadelerini kullandı.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın katıldığı Avrasya Ekonomik Birliği, 1 Ocak 2015’ten bu yana faaliyet gösteriyor. Bu yıl birliğin dönem başkanlığını Belarus yürütüyor.