Ruhani'den Putin'e 'Kovid-19' teşekkürü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin telefon görüşmesi yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e koronavirüsle mücadele sürecindeki destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi konusunu detaylı şekilde ele aldı.

Ruhani, Rusya tarafından İran'a verilen destek için Rus mevkidaşına teşekkürlerini sunarken taraflar, sağlık bakanlıkları arasındaki doğrudan temaslar da dahil ilgili kurumlar arasındaki etkileşimin aktif hale getirilmesini kararlaştırdı.

'Koronavirüsle topyekün mücadele edilmeli'

Rusya ve İran liderleri, koronavirüsle topyekün mücadele amacıyla uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesinin ve Putin'in pandemi döneminde ilaç, gıda, tıbbi ekipman ve teknoloji sevkiyatına ilişkin ticaret savaşlarından ve yaptırımlardan muaf 'yeşil koridorlar' kurulmasını, ilk yardım malzemelerinin ihracatına yönelik kısıtlamalara ilişkin moratoryum ilan edilmesini öngören inisiyatifinin önemine vurgu yaptı.

'Suriye'de kalıcı çözüm için işbirliği devam edecek'

Suriye'deki duruma ilişkin görüş alışverişi yapan liderler, her şeyden önce etkinliğini kanıtlamış Astana formatı kapsamında olmak üzere, Suriye'de kalıcı çözümün sağlanması amacıyla işbirliğini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Putin ve Ruhani, telefon görüşmesinde enerji, tarım ve ulaşım alanlarındaki büyük ortak projelerin gidişatı da dahil olmak üzere ikili işbirliğindeki güncel konuları da istişare etti.