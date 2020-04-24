Rosatom, dünyanın en büyük nükleer buzkıranını inşa edecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Rosatomflot ile Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki 'Zvezda' tersanesi arasında dünyanın en büyük nükleer buzkıranı Lider'in inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzalandı.

Rosatom'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Rosatomflot, Lider adı verilen dünyanın en büyük nükleer buzkıranının inşası yolunda önemli bir adım attı.

Росатомфлот и Судостроительный комплекс «Звезда» дистанционно подписали контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» pic.twitter.com/F8Ud17N61e — Росатом (@rosatom) April 23, 2020

Rosatomflot Genel Müdürü Mustafa Kaşka ile Zvezda Genel Müdürü Sergey Tseluyko'nun katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen imza töreninde konuşan Kaşka, Lider'in Arktik'in doğu bölgesinde güvenli ve düzenli seferler yapmasını garanti edeceğini ve yeni ticari güzergahların önünü açacağını ifade etti.

Dünyanın en büyük nükleer buzkıranının 127 milyar rubleye (yaklaşık 1.7 mmilyar dolar) mal olması ve inşasının en erken 20207'de tamamlanması bekleniyor.

Projenin iş sahibi olan Rosatom, 2033 yılına bu türden üç nükleer buzkıranı işletmeye almayı planlıyor.