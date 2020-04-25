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    Sergey Lavrov

    Lavrov: Sınır bilmeyen tehditlerle birlikte mücadele edilmeli

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devletlerin arasında sınır bilmeyen ve tanımayan tehditlerle herkesin birbirini destekleyerek ortak mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

    Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) konuk olduğu 'Bolşaya İgra' (Büyük Oyun) adlı programda soruları yanıtlayan Sergey Lavrov, devletlerin arasında sınır bilmeyen ve tanımayan tehditlerle herkesin birbirini destekleyerek ortak mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

    Lavrov, "Nihayetinde devletler arasındaki sınırları bilmeyen, tanımayan ve onlara uymayan tehditlere karşı ancak birlikte mücadele edilebileceği yönündeki inancın ağır basmasını çok isterim. Pandemi kıtalara, iklimlere, insanların hangi ısı koşullarında olduklarına bakmaksızın, şu veya bu ülkenin döviz rezervleri ya da nükleer silahı olup olmadığına bağlı kalmaksızın yayılıyor" diye konuştu.

    ‘Bazı AB ülkelerine ‘yaşça büyük dostları’ Rusya’dan yardım almasına karşı çıkıyor’

    Bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin, ‘yaşça büyük dostlarının’ karşı geldikleri için koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Rusya’dan yardım isteyemediklerine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

    “Birçok kaynaktan, İtalya’nın deneyimini takip ederek nispeten iyi durumda olduğumuz belli başlı yardımlar için bize başvurma konusunda karşı olmadıklarını biliyoruz. Fakat ‘yaşça büyük dostları’ bunu yapmalarına izin vermiyor.”

    ‘Pandemi ortamında ulusal devletlerin rolü sert bir şekilde arttı’

    Koronavirüs pandemisi ortamında ulusal devletlerin rolünün sert bir şekilde arttığını ve bunun dünya genelinde gözlemlendiğini ifade eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Dünyanın entegrasyon birliklerinin olduğu ve olmadığı herhangi bir yerine bakın, durumun aynı olduğunu görürsünüz, ulusal devletler vatandaşlarının güvenliğini sağlamanın sorumluluğu konusunda ilk rolü üstleniyorlar.”

    ‘DSÖ ideal olmasa da görevlerini yerine getiriyor’

    Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlık konularında koordinasyonu üstlenen bir kuruluş olarak ideal olmasa da görevlerini yerine getirdiğine dikkat çeken Lavrov, “Tüzüğüne uygun olarak sağlık konularında yöneten ve koordine eden bir kurum olması gereken Dünya Sağlık Örgütü’nün bu rolünün tamamen üstesinden geldiği düşüncesindeyim. Elbette ideal değil, hiç kimse ideal değildir” ifadelerini kullandı.

    ‘DSÖ’ne ithamlarda bazı ülkelerin kendi eksiklerini haklı çıkarmaya yönelik çabalarını görüyoruz’

    Rus diplomat, Moskova’nın DSÖ’ne yöneltilen ithamlarda bazı ülkelerin salgınla mücadeleye yönelik geç kalmış ve yetersiz önlemlerini haklı çıkarmaya yönelik çabalarını gördüğünü söyledi:

    “Çabaları birleştirmeye yönelik girişimlerin siyasileştirilmesini istemeyiz, DSÖ’ne yöneltilen ithamlarda böyle bir siyasileştirme belirtileri görüyorum. Bu ithamlarda bence çok geciken, çok yetersiz olan bazı eylemleri haklı gösterme çabası mevcut.”

    ‘BMGK liderlerinin yüz yüze zirvesinin bu yıl içinde gerçekleşmesini umarım’

    BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yer alan ülke liderlerinin yüz yüze zirvesinin bu yıl içinde gerçekleşmesini umduğunu ifade eden Lavrov, şunları söyledi:

    “Umarım tüm dünya toplumu için faydalı olacak bu zirvenin bu yıl içinde yapılmasını umuyorum. Liderler arasında yüz yüze görüşmeden bahsediyorum.”

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, açıklama, Rusya, Sergey Lavrov
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