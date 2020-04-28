Rus helikopterleri Haseke’deki Barış Pınarı harekat bölgesinde devriyede

Rus Mi-35 helikopteri mürettebatının komutanı, gazetecilere yaptığı açıklamada Rus helikopterlerinin Barış Pınarı harekatı bölgesinde devriye gerçekleştirdiğini söyledi.

Komutan, “Devriye ile yasadışı grupların araçlarının bir araya toplanmadığından, M4 karayolunda ve Suriye-Türkiye sınırında düzenin sağlandığından emin olunması amaçlanıyor” dedi.

Komutanın açıklamasına göre, devriye görevi biri Mi-8 biri Mi-35 olmak üzere iki helikopterle yürütülüyor. Başlıca görevi üstlenen Mi-8 helikopterindeki beş askerden her biri kendi görüngesindeki bölgeyi takip ediyor. Karşı ateşe karşı koruma görevini de Mi-35 helikopteri yürütüyor.

Uçuş öncesinde mürettebatlar helikopterlerin durumunu kontrol ediyor. Devriye görevi 50 metre irtifada 2 saat sürüyor. Görev tamamlandıktan sonra başka helikopterler havalanıyor.

Devriyede mürettebatın genellikle sivil araçlar gördüğünü, iki de ABD bayraklı zıhlı araçla karşılaştığını belirten komutan, ABD askerlerini sadece (gözleriyle) izlediklerini ifade etti.

Komutan “Söz konusu bölgede durum neredeyse tamamen temiz. Herhangi bir yıkım yok, havaaraçlarıyla bir mühimmat kullanımına dair iz yok” dedi.