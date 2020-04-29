Putin: Küresel enerji piyasasında benzeri görülmemiş bir durum yaşanıyor, uluslararası işbirliği şart

Enerji piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Son aylarda hem Rus hem de küresel enerji piyasası ciddi sarsıntılara maruz kaldı. Bu sorunlar, sistemsel nitelikli ve sınırlarımızın çok daha ötesine uzanıyor. Koronavirüs, küresel ekonomiye ve enerjiye talebi son derece olumsuz etkiledi ve bunun sonucunda fiyatlar aşağıya indi" dedi.

Küresel enerji piyasasının ilk kez krize girmediğini ancak daha önce böylesine derin bir kriz görmediklerini vurgulayan Putin, "Rusya, enerji piyasasına istikrar kazandırmanın yollarını aramaya devam edecek. Çözüm için OPEC+ anlaşması gibi uluslararası çabalara ihtiyaç var. Yabancı partnerlerle etkili işbirliği inşa etmeye, enerji piyasasını dengeleyecek anlaşmalar yapmaya, işletmelerin uzun vadeli planlarını hayata geçirmelerini sağlayacak çözümler aramaya ve yeni iş alanları yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, ulusal enerji güvenliğinin son derece önemli olduğunun da altını çizdi. Rus lider, iç pazardaki yakıt sıkıntısının, işletmelere ve yerleşimlere yönelik yakıt tedariki kısıtlamalarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.