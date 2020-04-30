FSB, Yekaterinburg’da planlanan terör saldırılarını önledi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nin (NAK) açıklamasına göre, Yekaterinburg’da IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırıları önlendi.

Daha önce, Yekaterinburg ve Sverdlovsk’a bağlı Aramil bölgesinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) de dahil olduğu bir terörle mücadele operasyonu başlatıldığı bildirilmişti.

Ayrıntıları hakkında bilgi verilmeyen operasyon sonucunda, üç teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, operasyonun görüntülerini yayınladı.

2020’de Rusya’da birkaç terör saldırısı önlendi. Ocak ayında, Ukrayna istihbarat birimlerinin talimatı üzerine patlayıcıların bulunduğu gizli hücreler kuran bir Kırım sakini güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şubat ayında FSB, Kerç bölgesindeki iki eğitim kurumuna yönelik terör saldırısının önlendiğini bildirdi.

Mart ayında ise güvenlik güçleri Başkortostan’da 1 ve Kabardino-Balkarya’da 3 teröristi etkisiz hale getirirken, Krasnodar’da terör eylemi gerçekleştirmek üzere olan bir kişiyi de yakaladı. Nisan ayında FSB, Stavropol Bölgesi, Ugra, Murmansk ve Kırım'a yönelik terörist saldırıları engelledi. Geçen hafta, Tümen bölgesindeki bir okula yönelik saldırı önlendi.