Rusya Başbakanı Mişustin’den Baykal Gölü’nün korunması ile ilgili komisyon kurma talimatı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Baykal Gölü’nün korunması ile ilgili hükümet komisyonunun kurulması talimatını verdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Baykal Gölü’nün korunması ile ilgili hükümet komisyonunun kurulması için talimat verdi. Talimatname, Rusya’nın hukuki belgelerin yer aldığı resmi Internet portalında yayınlandı.

Belgede, “Rusya hükümeti, Baykal Gölü’nün korunması konuları ile ilgili hükümet komisyonunun kurulmasını kararlaştırdı” ifadeleri yer aldı.

Belgede arıca hükümet komisyonunun Baykal Gölü’nün eşsiz bir ekosistem ve dünya doğal miras alanı olarak korunması ile ilgili sorunların çözümünde ilgili federal yürütme organları ile Buryatya Cumhuriyeti, Zabaykalskiy özerk bölgesi ve İrkutsk bölgesinin icra makamlarının koordineli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacağı kaydedildi.

Hükümet komisyonunun üstleneceği görevlerin arasında Baykal Gölü ekosisteminin çevresel denetimi, Baykal Gölü bölgesindeki yatırım projelerinin uygulanması ve gölü koruma alanında uluslararası işbirliği yer alıyor.

Komisyonun oturumları gereklilik oldukça ancak yılda en az 2 kez olmak üzere gerçekleştirilecek.