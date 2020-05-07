Rusya’dan Venezüella’ya sızmaya çalışan ABD'li paralı askerlerin eylemlerine kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella topraklarına darbe gerçekleştirmek amacıyla sızmaya çalışan paralı askerlerin bu girişimlerinin kararlılıkla kınanmayı hak ettiğini bildirdi.

Bakanlığın yayınladığı açıklamada, Moskova’nın bir grup paralı askerin Venezüella topraklarına darbe gerçekleştirmek amacıyla sızmaya çalıştıkları yönündeki haberleri endişeyle karşıladığı ve bu girişimin kararlılıkla kınanmayı hak ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bir grup paralı askerin ülkenin meşru otoritelerine ve yönetimine karşı terör eylemleri düzenlemek üzere Venezuela topraklarına sızma girişimi ile ilgili haberleri endişeyle karşıladık. Özellikle şu anda Venezüella dahil tüm ülkeler, mücadele için çabalarını birleştirmesi gereken küresel çaplı acımasız koronavirüs pandemisi tehdidi ile karşı karşıyayken paralı askerlerin bu eylemleri mutlak ve kararlı kınamayı hak ediyor” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca Venezüella güvenlik güçlerinin verilerine göre paralı askerlerin arasında ABD istihbarat servisleri ile alakalı kişilerin bulunduğuna dikkat çekti.