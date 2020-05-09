Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği binasında, faşizme karşı kazanılan zaferi anmak için pencere ışıklarıyla ‘75’ yazısı

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fedor Strjijovskiy, “Rusya’nın BM Temsilciliği’nin çok katlı konut binasında, Zafer’in yıldönümü vesilesiyle bu akşam 75 rakamı yandı. Misyonumuzun çalışanları bu eylemle, Büyük Vatan Savaşı’nın Nazizm’i ezen kahramanlarımıza verdiği kıymet ve duyduğu saygıyı sergiledi” diye açıkladı.

Strjijovskiy, rakamın sadece komşu binalar değil New York’un diğer bölgelerden de görüldüğünü kaydetti.

Diplomatic compound of @RussiaUN lights up its windows to form 7⃣5⃣ to mark #VictoryDay🌟. This's how we pay tribute to heroes of #GreatPatrioticWar. Present-day circumstances thwarted many celebration-related plans, but what they can't take from us is the spirit of #Victory75 pic.twitter.com/MJvRMxadQ3 — Russian Mission UN (@RussiaUN) May 8, 2020

​Rus diplomat, “Sovyetler Birliği halklarının barış namına imza attıkları ölümsüz kahramanlığını hatırlatma amacını güden bu eylem birkaç gün devam edecek” diye ekledi.