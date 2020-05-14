Zaharova: ABD'nin İran'a silah ambargosu uygulama planlarının geleceği yok

İran'a süresiz silah ambargosu uygulama önerisini de içeren yeni İran karşıtı fikirler yardımıyla İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) bozma inadı, ABD'ye bir şey kazandırmaz. Bu politikanın geleceğinin olmadığı aşikar" dedi.

Nükleer anlaşmaya tam bağlılığını koruyan ülkelerin anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabalarının devam edeceğini kaydeden Zaharova, Washington'un bundan şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde İran'a silah ve askeri teçhizat teslimatına ilişkin beş yıldır yürürlükte olan özel düzenlemenin önümüzdeki ekimde sona ermesi gerektiğini ve bu karardan sapma olamayacağını açıklamıştı.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılması ve Tahran’ın Rusya ya da Çin’den silah satın almasına izin verilmemesi için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtmişti.