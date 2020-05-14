Sırbistan lideri Vucic, Rusya Devlet Başkanı Putin’e ‘pandemiyle mücadelede yardım’ için teşekkür etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında Moskova’nın Belgrad’a sağladığı yardım için teşekkür etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Sırp lider Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Moskova’nın Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Belgrad’a sağladığı yardım için teşekkürlerini iletti.

Vucic’in Rus askeri uzmanları devlet nişanları ile ödüllendirme niyetinde olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanı Vucic, Devlet Başkanı Putin’e Kovid-19’un Rusya’da yol açtığı ölümler nedeniyle taziyelerini iletti, ayrıca kararlı önlemlerin sayesinde virüsün başarılı bir şekilde yenileceği ve bir an önce normal hayata ve ekonomiye dönüleceği konusundaki umudunu dile getirdi. Vucic Putin'e, endişelerini dile getirerek ve tıbbi yardım göndererek Rusya ve Sırbistan arasındaki olağanüstü stratejik ilişkileri teyit ettiğinden dolayı teşekkür etti.”

Açıklamada ayrıca, “Cumhurbaşkanı Vucic ve Devlet Başkanı Putin, gelişmelerin çok yakında üst düzey ziyaretlerin yapılmasına ve devlet arasında önceden planlanan uluslararası temasların devam etmesine imkan sağlamasını beklediklerini ifade etti” denildi.

Açıklamada, Sırp liderin ayrıca 9 Mayıs Zafer Günü’nün pandemiye rağmen kutlanma şeklinden memnuniyetini dile getirerek, tarihi hafızanın korunmasına ve tarihin tahrifatı ile mücadeleye bağlı kaldığını teyit ettiği vurgulandı.