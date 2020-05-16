Lavrov: Afgan barışı konusunda ABD’ye yardımcı olmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasından sonra Afganistan’daki durumun kötüye gittiğini belirterek, barış sürecinde ilerleme kaydedilmesi için ABD’ye yardım edebileceklerini ifade etti.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’daki barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan’daki durumun bölge ülkeleri için ciddi bir zorluk olmaya devam ettiğini kaydeden Lavrov, “Çabalara rağmen durum iyiye gitmektense daha da kötüleşiyor” dedi. Afganistan’daki çatışmaların siyasal bir uzlaşıyla çözülebileceğinin aşikar olduğunu söyleyen Lavrov, ülkenin barışçıl bir yola ulaşmasının, ‘Moskova formatı’ da dahil olmak üzere kapsamlı mekanizmalarla ve bölge ülkelerinin ortak çabası olmadan mümkün olamayacağını belirti.

Lavrov bu çabalara ilişkin ise, “ŞİÖ-Afganistan grubu temasları üzerinden işbirliğini geliştirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'Anlaşmanın yerinde sayıyor olmasından memnun değiliz'

ABD ile Taliban arasında Şubat ayında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “ABD ile Taliban arasındaki anlaşma yerinde sayıyor, bu konuda yardımcı olmaya hazırız” dedi.

ABD-Taliban anlaşmasını olumlu karşıladıklarını vurgulayan Rus Dışişleri Bakanı, “Ancak komşu ülkeleri sürece daha aktif bir şekilde dahil etmenin, böylelikle kendi çıkarlarını da güvence altına almalarının önemli olduğu konusunda uyardık. Anlaşmanın şu an yerinde sayıyor olmasından memnun değiliz. Bu sorunların üstesinden gelinmesi için yardıma hazırız” şeklinde konuştu.