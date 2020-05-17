Rusya'da son 24 saatte 9 bin 709 yeni Kovid-19 vakası

Rusya’da son 24 saatte kayıtlara geçen Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 709 olarak açıklandı. Ülkede önceki gün 9 bin 200 yeni koronavirüs vakası görülmüştü.

Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Rusya’da son 24 saatte 9 bin 709 yeni vaka tespit edildi. Başkent Moskova’da 3 bin 855, Moskova Bölgesi'nde 907, St. Petersburg’da 451, Nijny Novgorod Bölgesi’nde 281 ve Sverdlovsk Bölgesi'nde 160 yeni vaka kayıtlara geçti.

Toplam vakaların 4 bin 116’sında hastalık semptomları görülmediği belirtildi.

Böylelikle Rusya’nın 85 federal bölgesinde koronavirüs vakalarının sayısı 281 bin 752’e yükseldi. Bunlardan 67 binden fazlası iyileşti, 2 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

Rospotrebnadzor: Rusya’da Kovid-19 vaka sayısındaki yükseliş durdu

Öte yandan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da vaka sayısındaki yükselişin durduğunu söyledi.

Popova, riskin en aza indirilmesi için önlemlerin yaz aylarında da sürdürüleceğini belirtti. Rossiya 24 televizyonuna konuşan Popova, “Günden güne artış artık neredeyse yok. Ülke genelinde istikrar gözleniyor, tüm bölgeler durumun istikrarlı olmasına katkı sağladı ve bu elbette sağlığımıza karşı dikkatli bir tutumun sonucudur” ifadelerini kullandı.