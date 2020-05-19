Putin’den Dağıstan için koronavirüsle mücadele planının geliştirilmesi emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin yönetimi ve toplum temsilcileri ile video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı planın, bölgenin sağlık sektörüne test-sistemleri, ilaçlar, ekipman ve personel dahil ek yardımın sağlanması yönünde adımları içermesi gerektiğini kaydetti.

Putin, “Dağıstan Cumhuriyeti’nde durum ağır, acilen ek tedbirlerin alınmasına, Rusya hükümeti ve bölgesel yönetim organlarının net ve ortak çalışmalarına ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor), sürekli Dağıstan’da epidemiyolojik durumu izlemesini ve önleyici tedbirler için net tavsiyelerde bulunmasını talep eden Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın da cumhuriyette, öncelikle sosyal ve sağlık kurumlarına ait binalarda ve tesislerde dezenfektasyon çalışmalarını yapmasını istedi.

Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğrudan cumhuriyet sakinlerine seslenmek istiyorum. Büyük şair Resul Hamzatov ile 2003 Eylül ayındaki görüşmemizi ve onun şu sözlerini hatırlıyorum: ‘Dağıstan’ın mutluluğu ve refahı için en önemli şey, Dağıstan’daki tüm halkların ve milletlerin bölünmezliği, bozulmazlığı, birliğidir, tek bir aile duygusudur’. <…> Dağıstan toprağında barışın olması için birlikte çok şey yaptık. Cumhuriyetin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözüme kavuşturulması için birlikte bir çalışmaya başladık ve mutlaka devam ettireceğiz”.

Görüşmede söz alan Dağıstan Müftüsü Ahmad Abdulayev, bölgede yaklaşık 50 sağlık çalışanının koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirterek kurban sayısının günden güne arttığını, evinde ölenlerin resmi istatistiğe yansıtılmadığını söyledi.

Dağıstan’da, 18 Mayıs itibariyle resmi olarak 3 bin 460 koronavirüs vakası saptanırken 29 hasta hayatını kaybetti, 1807 hasta da iyileşti.