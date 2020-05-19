Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'yi Suriye'ye karşı yaptırımlardan vazgeçmeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler tarafından Kovid-19 pandemisi şartlarında Suriye'ye insani yardım sağlanması prosedürüne ilişkin olarak, AB’yi tek taraflı yaptırım uygulamalarından vazgeçmeye, Suriye halkıyla dayanışmaya ve Kovid-19’a karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Kovid-19 pandemisiyle mücadele bağlamında Suriye’ye insani yardım sağlama prosedürüyle ilgili olarak 12 Mayıs’ta Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan açıklamalara dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada “Suriye, uzun yıllardır AB’nin BM Güvenlik Konseyi’ne rağmen uyguladığı ve daha önce de ülkeye insani yardım sürecini önemli ölçüde zorlaştıran yasa dışı tek taraflı yaptırım şartları altında yaşıyor. Şimdi de, pandemi koşullarında, yaptırımların olduğu gibi devam etmesi tamamen insanlık dışı görünüyor ve BM Genel Sekreteri Guterres’in virüs enfeksiyonuyla mücadeleyi engelleyen uluslararası kısıtlamaların hafifletilmesi ve askıya alınması çağrısıyla belirgin bir şekilde çelişiyor'' ifadelerine yer verildi.

AB ülkelerini Suriye halkıyla dayanışmaya ve pandemiyle birlikte mücadele etmeye çağıran açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Avrupa Birliği'ni Suriye'ye karşı tek taraflı yaptırım uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Brüksel'i bu ülkenin uzun süredir acı çeken insanlarıyla dayanışma göstermeye ve istisnasız herkesi etkileyen bu tehdide karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz”.