Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Kovid-19 krizinden çıkış planı hazır

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizi aşmak için 2020-2021 yıllarını kapsayan ulusal bir plan hazırladığını söyledi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde gerçekleşen oturumda konuşan Golikova, epidemiyolojik durumdan etkilenmeyecek bazı ulusal projelerin de söz konusu plana dahil edildiğini, diğer sektörlere ilişkin projelerin ise ileri tarihlere erteleneceğini belirtti.

Daha önce, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu'na 1 Haziran'a kadar ülke genelinde istihdamın ve gelirlerin eski seviyeye dönmesini, ekonominin doğal seyrinde gelişmesini ve ekonomide uzun vadeli yapısal değişiklikler yapılmasını sağlayacak bir eylem planı hazırlaması talimatı vermişti.

Son verilere göre salgının ilk başından bu yana Rusya’da Kovid-19 vakaları 308 bini aştı, 85 binden fazla kişi hastalığı yenip iyileşirken 2 bin 972 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre dünya genelinde şimdiye kadar en az 4.7 milyon kişi koronavirüse yakalandı, yaklaşık 320 bin kişi hayatını kaybetti.