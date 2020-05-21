Putin, Zaharova ve Nebenzya’ya devlet nişanı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’yı dış politika ve uzun geçmişe sahip diplomasinin devam etmesine yönelik katkılarından dolayı ‘Onur Nişanı’ ile ödüllendirdi.

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki talimatnameye göre, Putin, Zaharova ve Nebenzya’ya ‘Onur Nişanı’ verdi.

Nişanların veriliş nedeni olarak Rusya’nın dış politikasının ve uzun yıllardır var olan diplomasi görevinin devam etmesine yönelik büyük katkıları gösterildi.

Zaharova, Ağustos 2015’ten beri, Nebenzya ise Temmuz 2017’den beri görevini yürütüyor.