Ryabkov: ABD ile ASA’yı konuşmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması (ASA) konusunda ABD’yle diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu, ama bunu Washington’un sürdüğü “kesinlikle kabul edilemez” şartlarda yapmayacağını belirtti.

Rusya-ABD ilişkilerinin video konferans yoluyla ele alındığı toplantıda konuşan Ryabkov, ülkesinin sürülen şartları 22 Kasım’a kadar yerine getirmemesi durumunda Washington’un ASA’dan çekileceği tehdidine dikkat çekerek, “Ancak Washington’un sürdüğü şartlar kesinlikle kabul edilemez türden. Bu şartlar tamamen anlamsız ve asılsız. Bunu daha önce de defalarca dile getirdik, kendi yaklaşımımızın mantığını anlattık” dedi.

Rus diplomat, “Ama biz yine de diyaloğu sürdürmeye ve anlaşmaya hazırız. Ama anlaşmaya hazırız, Washington’un sürdüğü şartları kabul etmeye değil” diye kaydetti.

'START'ı uzatma şansı çok küçük'

Ryabkov ayrıca Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşması’nın uzatılma şanslarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Yeni START Anlaşması’nın 5 Şubat 2021’den sonra yürürlükte kalma şansını şahsen ben çok küçük olarak değerlendiriyorum” ifadesini kullandı.