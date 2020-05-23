Rusya’nın 3 bölgesi için ‘şiddetli kuraklık’ uyarısı yapıldı

Rusya Sivil Savunma ve Acil Durumlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, sıcak ve karsız geçen kış yüzünden ülkenin 3 bölgesinde önümüzdeki yaz aylarında şiddetli kuraklığın yaşanabileceğini belirtti.

Açıklamada, “Durumun olumsuz yönde gelişmeye devam etmesi durumunda Nijniy Novgorod, Astrajan ve Volgograd bölgelerinde şiddetli kuraklık yaşanabilir” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın Avrupa kesiminde son kış mevsiminin sıcak ve son derece karsız geçtiğine dikkat çeken enstitü uzmanları, kar eksikliğinin özellikle Volga’nın aşağı kısımlarında olmak üzere birçok bölgede su kıtlığına yol açtığını kaydetti.



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