Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 8946 arttı

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 83 bölgede 8946 arttı, toplam vaka sayısı 353 bin 427’ye yükseldi. Böylece 10 gündür vaka sayısı 10 bini aşmamış oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 8946 artarak 353 bin 427’ye çıktı. Yeni vakaların 3908’inde bir semptom gözlenmedi. Ayrıca 10 gündür yeni vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

Başkentte gün içinde iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısından 1.5 kat fazla

Yeni vakaların 2560’ı başkent Moskova’da görüldü. Bu arada kentte iyileşenlerin sayısı (3746) yeni vaka sayısından bir buçuk kat daha fazla gözlendi. Kentte şu ana kadar görülen vaka sayısı 166 bin 473 olarak kaydedildi. Bunlardan 53 bin 586’sı iyileşti, 2034’ü hayatını kaybetti.

Gün içinde en çok vaka kaydedilen diğer yerler de 831 ile Moskova bölgesi, 374 ile St. Petersburg oldu.

Öte yandan son 24 saatte ülkede 92 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı böylece 3633’e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5499 artarak 118 bin 798’e ulaştı.