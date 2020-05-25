Kovid-19 tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu edildi

Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan Peskov, 12 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu doğruladı.

Kremlin Sözcüsü, Sputnik’in ‘hastaneden taburcu edilip edilmediği’ sorusu karşısında, “Evet bu doğru” yanıtını verdi.

Peskov ve artistik buz patinajcı eşi Tatyana Navka, 12 Mayıs’ta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüklerini duyurmuşlardı.

Navka ise geçen Cuma günü hastaneden taburcu edilmişti.